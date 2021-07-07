***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00047715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,4 % 0,00003084Bağımsız Denetim Ücreti4.555,86 % 0,00070114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri275.899,66 % 0,04246063Fon Yönetim Ücreti3.169.097,34 % 0,48772027Hisse Senedi Komisyonu96,58 % 0,00001486Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu804,83 % 0,00012386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu842,78 % 0,0001297Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.085,93 % 0,00016712Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.440,81 % 0,01022516TOPLAM GİDERLER3.522.124,63 % 0,54205074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ649.777.657,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947859BIST