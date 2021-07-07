***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.767,9 % 0,02937555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri222,95 % 0,00236615Bağımsız Denetim Ücreti7.144,28 % 0,07582179Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.362,02 % 0,22671375Fon Yönetim Ücreti32.099,99 % 0,34067514Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.617,91 % 0,03839665Vergiler ve Diğer Harcamalar903,49 % 0,00958868Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.506,32 % 0,01598648TOPLAM GİDERLER69.624,86 % 0,73892419DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.422.463,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947860BIST