***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.945,64 % 0,00945589Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,59 % 0,00039032Bağımsız Denetim Ücreti6.192,3 % 0,01987808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.717,18 % 0,08897573Fon Yönetim Ücreti49.215,74 % 0,15798889Hisse Senedi Komisyonu71,86 % 0,00023068Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu232,96 % 0,00074783Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar909,38 % 0,00291923Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.088,65 % 0,01954535TOPLAM GİDERLER93.495,3 % 0,30013201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.151.392,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947862BIST