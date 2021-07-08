***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.746,98 % 0,06769039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.131,65 % 0,00785903Fon Yönetim Ücreti46.245,83 % 0,32116597Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,54 % 0,00001069Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,0015841Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler783,16 % 0,00543885TOPLAM GİDERLER58.137,26 % 0,40374904DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.399.355,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948967BIST