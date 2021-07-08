***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00912708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri124,64 % 0,00036692Bağımsız Denetim Ücreti4.197,87 % 0,0123577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.930,97 % 0,08222323Fon Yönetim Ücreti82.838,49 % 0,24386005Hisse Senedi Komisyonu143,26 % 0,00042173Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar910,51 % 0,00268036Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.806,11 % 0,01709203TOPLAM GİDERLER125.052,29 % 0,36812909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.969.684,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949075BIST