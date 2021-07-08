***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.541,72 % 0,00186135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri141,69 % 0,00010376Bağımsız Denetim Ücreti2.689,69 % 0,00196971Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.379,64 % 0,03249998Fon Yönetim Ücreti426.536,48 % 0,3123601Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu865,53 % 0,00063384Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu124,38 % 0,00009109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar376,29 % 0,00027556Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.169,04 % 0,00671465TOPLAM GİDERLER486.824,46 % 0,35651004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.552.806,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949113BIST