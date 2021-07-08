***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.847,27 % 1,17956047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,58 % 0,04995361Bağımsız Denetim Ücreti3.494,12 % 1,447536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.093,87 % 5,01022065Fon Yönetim Ücreti246,37 % 0,1020656Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.169,23 % 0,48438591Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,92 % 0,34671729Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.359,11 % 0,97732666TOPLAM GİDERLER23.167,47 % 9,59776618DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.383,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949123BIST