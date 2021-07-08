***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.720,34 % 0,03786957Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,99 % 0,00097868Bağımsız Denetim Ücreti6.800,15 % 0,05455513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.460,74 % 0,15612645Fon Yönetim Ücreti30.348,03 % 0,24347123Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar903,95 % 0,00725206Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.873,11 % 0,01502728TOPLAM GİDERLER64.228,31 % 0,51528041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.464.729,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949167BIST