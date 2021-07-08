***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 19:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.720,34 % 0,03302901
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,99 % 0,00085358
Bağımsız Denetim Ücreti
6.800,15 % 0,04758179
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.460,74 % 0,13617005
Fon Yönetim Ücreti
30.348,03 % 0,21235024
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,95 % 0,00632509
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.873,11 % 0,01310646
TOPLAM GİDERLER
64.228,31 % 0,44941623
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.291.497,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949245
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05504,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 504,23
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6555
|8,6608
|% -0,37
|
|Euro
|10,2843
|10,3061
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9848
|12,0449
|% 0,23
|
|Frank
|9,4336
|9,4904
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3020
|2,3135
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|7,64
|
|Altın Gr.
|504
|505
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,55
|