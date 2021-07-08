***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.436,52 % 0,00098029Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri151,03 % 0,00006076Bağımsız Denetim Ücreti6.248,17 % 0,00251385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.554,63 % 0,04126116Fon Yönetim Ücreti3.333.629,48 % 1,3412308Hisse Senedi Komisyonu352.430,14 % 0,14179445Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19.503,43 % 0,00784688Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.369,27 % 0,00095324Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar896,51 % 0,0003607Türev Araçlar Komisyonu575.556,66 % 0,23156572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.978,01 % 0,01246349TOPLAM GİDERLER4.426.753,85 % 1,78103135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.550.024,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949246BIST