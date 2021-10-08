***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.594,8 % 0,00134203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri151,03 % 0,00005638Bağımsız Denetim Ücreti9.396,41 % 0,00350792Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.341,11 % 0,06247267Fon Yönetim Ücreti5.802.381,62 % 2,16617576Hisse Senedi Komisyonu500.368,75 % 0,18680031Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33.962,87 % 0,0126792Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.488,29 % 0,00167559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.213,8 % 0,00045314Türev % 2,75772887DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ267.862.918,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969299BIST