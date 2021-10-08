***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00299293Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00036977Bağımsız Denetim Ücreti8.230,82 % 0,00631065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.437,13 % 0,0770061Fon Yönetim Ücreti1.929.806,36 % 1,47960082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.102,53 % 0,00084532Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.823,06 % 0,00139776Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.261,2 % 0,0032671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.355,35 % 0,02404044TOPLAM GİDERLER2.081.402,33 % 1,59583089DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.427.500,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968772BIST