***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00226092Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri327,06 % 0,00018943Bağımsız Denetim Ücreti7.277,81 % 0,00421523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.103,69 % 0,06319173Fon Yönetim Ücreti2.744.937,68 % 1,5898395Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.077,44 % 0,00062404Gecelik Ters Repo Komisyonu17.943,6 % 0,01039275Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.583,64 % 0,00091723Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.702,53 % 0,00098609Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.556,71 % 0,01885651TOPLAM GİDERLER2.920.413,76 % 1,69147343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.655.018,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968774BIST