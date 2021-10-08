***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00530208Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri191,33 % 0,00025987Bağımsız Denetim Ücreti6.764,95 % 0,00918851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.111,2 % 0,096587Fon Yönetim Ücreti1.089.341,22 % 1,47960097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu215,48 % 0,00029268Gecelik Ters Repo Komisyonu6.675,81 % 0,00906744Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.603,87 % 0,00353671Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.363,09 % 0,00185142Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.129,08 % 0,02326562TOPLAM GİDERLER1.199.299,63 % 1,62895231DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.623.986,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968778BIST