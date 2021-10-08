***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,1554652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri123,33 % 0,00491175Bağımsız Denetim Ücreti8.759,4 % 0,34885283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.441,97 % 0,05742806Fon Yönetim Ücreti37.151,47 % 1,47959855Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu85,61 % 0,00340951Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.160,16 % 0,04620466Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.125,99 % 0,0448438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler936,26 % 0,03728759TOPLAM GİDERLER54.687,79 % 2,17800196DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.510.915,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968780BIST