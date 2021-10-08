***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.357,1 % 0,01042376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00213278Bağımsız Denetim Ücreti5.530,82 % 0,02445883Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.157,91 % 0,16432268Fon Yönetim Ücreti334.578,75 % 1,47960091Hisse Senedi Komisyonu913,23 % 0,00403856Tahvil Bono Komisyonu115,49 % 0,00051073Gecelik Ters Repo Komisyonu2.938,36 % 0,01299425Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.940,91 % 0,00858325Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.234,2 % 0,00988026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.360,92 % 0,05908573TOPLAM GİDERLER401.609,97 % 1,77603174DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.612.769,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968786BIST