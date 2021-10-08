***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00012869Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,0000159Bağımsız Denetim Ücreti8.230,82 % 0,00027134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.134.102,88 % 0,03738707Fon Yönetim Ücreti29.310.828,76 % 0,96626682Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.953,91 % 0,00082264Gecelik Ters Repo Komisyonu2.067.149,19 % 0,06814607Vadeli Ters Repo Komisyonu110.801,48 % 0,0036527Borsa Para Piyasası Komisyonu36.935,67 % 0,00121763Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.234,2 % 0,00007365Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler579.712,13 % 0,01911091TOPLAM GİDERLER33.279.334,92 % 1,09709341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.033.409.414,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968790BIST