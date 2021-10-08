***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.952,01 % 0,00751789Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,74 % 0,00133542Bağımsız Denetim Ücreti9.569,27 % 0,03685469Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.830,61 % 0,05711799Fon Yönetim Ücreti560.841,83 % 2,1600028Hisse Senedi Komisyonu20.567,32 % 0,07921212Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu253,58 % 0,00097663Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.320,78 % 0,0050868Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.753,86 % 0,00675474Türev Araçlar Komisyonu17.006,49 % 0,06549809Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.813,86 % 0,04164805TOPLAM GİDERLER639.256,35 % 2,46200521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.964.865,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968794BIST