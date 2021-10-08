***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,04181478Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,68 % 0,0013784Bağımsız Denetim Ücreti8.802,49 % 0,09429096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.127,22 % 0,05492202Fon Yönetim Ücreti138.127,44 % 1,47960061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu182,77 % 0,00195781Gecelik Ters Repo Komisyonu600,76 % 0,00643525Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.024,72 % 0,0216885Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.150,19 % 0,01232066Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.486,06 % 0,06947771TOPLAM GİDERLER166.533,93 % 1,7838867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.335.454,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968797BIST