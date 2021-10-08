***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,0026176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,03 % 0,00009189Bağımsız Denetim Ücreti6.426,31 % 0,00430924Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.021,45 % 0,08852852Fon Yönetim Ücreti165.488,18 % 0,11097003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.583,35 % 0,00240286Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu709,52 % 0,00047578Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu244.063,72 % 0,16365978Vergiler ve Diğer Harcamalar1.189,61 % 0,00079771Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.922,02 % 0,02006456TOPLAM GİDERLER587.444,79 % 0,39391796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.128.713,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968803BIST