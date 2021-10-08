***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00533331Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri194,16 % 0,00026527Bağımsız Denetim Ücreti6.787,7 % 0,00927372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.839,16 % 0,09815048Fon Yönetim Ücreti677.839,63 % 0,9261005Hisse Senedi Komisyonu96,32 % 0,0001316Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.794,9 % 0,01064981Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.850,96 % 0,00389513Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.360,81 % 0,00185921Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.834,3 % 0,02163366TOPLAM GİDERLER788.501,54 % 1,07729268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.192.880,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968818BIST