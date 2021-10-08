***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,01439514Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,96 % 0,00045343Bağımsız Denetim Ücreti9.456,7 % 0,03487308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.508,49 % 0,14938146Fon Yönetim Ücreti46.126,81 % 0,17009991Hisse Senedi Komisyonu1.645,84 % 0,0060693Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.587,53 % 0,00585427Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu731,65 % 0,00269808Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.529,26 % 0,05357894Vergiler ve Diğer Harcamalar35.160,83 % 0,12966112Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.614,22 % 0,02070332TOPLAM GİDERLER159.387,89 % 0,58776805DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.117.481,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968923BIST