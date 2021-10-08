***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.951,87 % 0,01082572Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00267489Bağımsız Denetim Ücreti9.359,2 % 0,05190924Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.082,89 % 0,12247905Fon Yönetim Ücreti146.042,56 % 0,8100006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu830,5 % 0,00460623Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.234,2 % 0,01239162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.597,37 % 0,03659121TOPLAM GİDERLER189.580,87 % 1,05147854DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.029.932,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968924BIST