***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00060795Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,4 % 0,00003121Bağımsız Denetim Ücreti6.713,26 % 0,00104553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri406.606,76 % 0,06332536Fon Yönetim Ücreti4.750.195,38 % 0,73980041Hisse Senedi Komisyonu96,58 % 0,00001504Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu804,83 % 0,00012535Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.015,87 % 0,00015821Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.429,23 % 0,00022259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.269,61 % 0,01546035TOPLAM GİDERLER5.270.235,52 % 0,820792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ642.091.478,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968927BIST