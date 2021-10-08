***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,0107434Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00132732Bağımsız Denetim Ücreti10.585,22 % 0,02913241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.210,81 % 0,04461503Fon Yönetim Ücreti127.288,69 % 0,35032111Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.568,95 % 0,00707021Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.463,17 % 0,00677908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.234,2 % 0,00614892Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.358,29 % 0,02850786TOPLAM GİDERLER176.095,21 % 0,48464534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.334.861,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968936BIST