***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.952,01 % 0,0221633Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,74 % 0,00190454Bağımsız Denetim Ücreti9.147,77 % 0,10386462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.130,74 % 0,0469008Fon Yönetim Ücreti123.653,06 % 1,4039682Hisse Senedi Komisyonu5.265,4 % 0,05978383Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu77,38 % 0,00087858Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.732,05 % 0,01966585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.338,05 % 0,01519234Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.623,99 % 0,30229123TOPLAM GİDERLER174.088,19 % 1,97661329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.807.397,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969003BIST