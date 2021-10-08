***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,21 % 0,00697918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri127,08 % 0,00022723Bağımsız Denetim Ücreti6.365,74 % 0,01138234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.923,53 % 0,10357087Fon Yönetim Ücreti124.123,3 % 0,22194016Hisse Senedi Komisyonu632,79 % 0,00113147Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100,48 % 0,00017966Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.303,65 % 0,00233101Vergiler ve Diğer Harcamalar1.213,32 % 0,00216949Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.328,62 % 0,02204434TOPLAM GİDERLER208.021,72 % 0,37195574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.926.471,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969172BIST