***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,02446335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,85 % 0,00076988Bağımsız Denetim Ücreti6.343,79 % 0,03975569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.523,04 % 0,19755072Fon Yönetim Ücreti118.049,47 % 0,73980042Hisse Senedi Komisyonu13.543,52 % 0,08487545Tahvil Bono Komisyonu82,69 % 0,00051821Gecelik Ters Repo Komisyonu13.770,38 % 0,08629715Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.110,9 % 0,01322873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,04 % 0,00703794Türev Araçlar Komisyonu5.539,19 % 0,03471337Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.516,69 % 0,04083923TOPLAM GİDERLER202.629,16 % 1,26985016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.956.934,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969173BIST