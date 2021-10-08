***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.198,5 % 0,04191036Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri222,95 % 0,00222554Bağımsız Denetim Ücreti10.802,2 % 0,10782995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.154,42 % 0,33095476Fon Yönetim Ücreti51.809,55 % 0,5171744Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.573,41 % 0,05563501Vergiler ve Diğer Harcamalar1.196,61 % 0,01194483Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.336,56 % 0,03330628TOPLAM GİDERLER110.294,2 % 1,10098113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.017.810,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969192BIST