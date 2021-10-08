***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00877509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri125,96 % 0,00028315Bağımsız Denetim Ücreti6.361,11 % 0,01429944Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.295,67 % 0,11530996Fon Yönetim Ücreti164.550,24 % 0,36990025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.209,2 % 0,00271822Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.536,34 % 0,02368514TOPLAM GİDERLER237.982,12 % 0,53497124DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.485.030,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969193BIST