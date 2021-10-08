***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,01098975Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri124,64 % 0,0003509Bağımsız Denetim Ücreti6.356,19 % 0,0178945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.756,17 % 0,12318617Fon Yönetim Ücreti131.389,89 % 0,36990022Hisse Senedi Komisyonu143,26 % 0,00040332Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,86 % 0,00339484Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.179,79 % 0,02584374TOPLAM GİDERLER196.059,4 % 0,55196344DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.520.360,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969209BIST