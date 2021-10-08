***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,6 % 0,00687258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,59 % 0,00021809Bağımsız Denetim Ücreti9.280,74 % 0,01664647Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.727,41 % 0,09995588Fon Yönetim Ücreti127.372,32 % 0,2284623Hisse Senedi Komisyonu71,86 % 0,00012889Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu232,96 % 0,00041785Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.210,07 % 0,00217045Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.748,13 % 0,02286578TOPLAM GİDERLER210.596,68 % 0,37773829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.752.008,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969210BIST