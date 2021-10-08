***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.902,93 % 0,05460894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,45 % 0,0016993Bağımsız Denetim Ücreti6.386,18 % 0,08935403Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.705,58 % 0,3876504Fon Yönetim Ücreti26.436,97 % 0,36990029Hisse Senedi Komisyonu96,53 % 0,00135063Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.238,52 % 0,10127979Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.943,33 % 0,04118243Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.119,7 % 0,0156666Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.427,03 % 0,10391738TOPLAM GİDERLER83.378,22 % 1,16660978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.147.053,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969211BIST