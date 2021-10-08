***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.878 % 0,0083297Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri125,59 % 0,00026976Bağımsız Denetim Ücreti9.182,69 % 0,01972384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.980,75 % 0,11165137Fon Yönetim Ücreti172.211,84 % 0,36990015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.511,76 % 0,00754304Vergiler ve Diğer Harcamalar1.209,52 % 0,00259797Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.983,6 % 0,02359208TOPLAM GİDERLER253.083,75 % 0,5436079DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.556.304,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969212BIST