***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.201,3 % 0,04167598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri225,3 % 0,00076956Bağımsız Denetim Ücreti19.931,71 % 0,06808074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.255,49 % 0,13408498Fon Yönetim Ücreti216.588,3 % 0,73980067Hisse Senedi Komisyonu4.065,95 % 0,01388807Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66,15 % 0,00022595Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu651,05 % 0,00222379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.127,98 % 0,00385284Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.584,03 % 0,03615187TOPLAM GİDERLER304.697,26 % 1,04075444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.276.575,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969223BIST