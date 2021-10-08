***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.878 % 0,03928603Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,92 % 0,00123511Bağımsız Denetim Ücreti10.533,11 % 0,10670553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.405,55 % 0,34854496Fon Yönetim Ücreti36.513,59 % 0,36990043Hisse Senedi Komisyonu96,45 % 0,00097709Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu292,1 % 0,00295912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu572,35 % 0,00579818Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.146,41 % 0,03187466Vergiler ve Diğer Harcamalar3.338,45 % 0,03382012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.259,87 % 0,04315456TOPLAM GİDERLER97.157,8 % 0,98425579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.871.194,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969255BIST