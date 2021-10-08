***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) % 0Noter Ücretleri253,43 % 0,00008367Bağımsız Denetim Ücreti13.877,59 % 0,00458173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.979,3 % 0,05215739Fon Yönetim Ücreti375.122,89 % 0,12384807Hisse Senedi Komisyonu49,27 % 0,00001627Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.049,03 % 0,00034634Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.006,09 % 0,01716998TOPLAM GİDERLER607.978,3 % 0,20072606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ302.889.563,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969257BIST