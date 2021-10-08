***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.969,7 % 0,03765182Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,99 % 0,00076941Bağımsız Denetim Ücreti9.512,31 % 0,05999561Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.161,39 % 0,20284687Fon Yönetim Ücreti58.599,24 % 0,36959448Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.198,02 % 0,0075561Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.111,41 % 0,0259313TOPLAM GİDERLER111.674,06 % 0,70434559DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.855.009,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969258BIST