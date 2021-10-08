***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.549,5 % 0,00407714Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri231,87 % 0,0002078Bağımsız Denetim Ücreti11.468,45 % 0,01027772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.226,92 % 0,08175518Fon Yönetim Ücreti825.509,98 % 0,73980044Hisse Senedi Komisyonu96,37 % 0,00008636Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu589,75 % 0,00052852Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.150,79 % 0,00103131Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.232,46 % 0,0011045Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.472,66 % 0,01924324TOPLAM GİDERLER957.528,75 % 0,85811221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.585.493,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969263BIST