***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00221324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri140,98 % 0,00007993Bağımsız Denetim Ücreti6.439,71 % 0,00365115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.028,18 % 0,07145482Fon Yönetim Ücreti326.205,13 % 0,18495014Hisse Senedi Komisyonu72,03 % 0,00004084Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.083,73 % 0,00118142Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.081,31 % 0,00061308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu57,77 % 0,00003275Vergiler ve Diğer Harcamalar1.256,69 % 0,00071251Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.169,61 % 0,01937331TOPLAM GİDERLER501.438,74 % 0,28430321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.374.628,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969264BIST