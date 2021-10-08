***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,01432348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri124,08 % 0,00045529Bağımsız Denetim Ücreti6.348,61 % 0,02329496Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.113,49 % 0,13984984Fon Yönetim Ücreti100.809,43 % 0,36990007Hisse Senedi Komisyonu5.483,16 % 0,02011936Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu391,4 % 0,00143616Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu249,79 % 0,00091655Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.127,13 % 0,00413578Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.953,68 % 0,02918444TOPLAM GİDERLER164.504,37 % 0,60361594DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.253.152,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969265BIST