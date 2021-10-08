***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00617281Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri127,47 % 0,00020157Bağımsız Denetim Ücreti6.369,34 % 0,01007192Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.231,23 % 0,1015697Fon Yönetim Ücreti187.818,64 % 0,29700012Hisse Senedi Komisyonu96,37 % 0,00015239Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu77,16 % 0,00012201Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu202,11 % 0,0003196Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.498,05 % 0,00236889Vergiler ve Diğer Harcamalar1.215,54 % 0,00192215Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.464,05 % 0,02287219TOPLAM GİDERLER280.003,56 % 0,44277336DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.238.574,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969266BIST