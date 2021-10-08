***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00579843Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,21 % 0,00019044Bağımsız Denetim Ücreti6.373,44 % 0,00946715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.064,25 % 0,09367604Fon Yönetim Ücreti149.413,73 % 0,22194012Hisse Senedi Komisyonu73,71 % 0,00010949Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.217,28 % 0,00180816Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.722,66 % 0,02038373TOPLAM GİDERLER237.896,88 % 0,35337356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.321.640,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969269BIST