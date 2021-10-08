***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.721,2 % 0,01292323Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.398,42 % 0,06229425Fon Yönetim Ücreti79.466,44 % 0,15279456Hisse Senedi Komisyonu212,78 % 0,00040912Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.572,53 % 0,0068691Vergiler ve Diğer Harcamalar2.193,87 % 0,00421828Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.449,58 % 0,01047821TOPLAM GİDERLER130.014,82 % 0,24998675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.008.685,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969271BIST