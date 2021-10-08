***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,0011361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,8 % 0,0000468Bağımsız Denetim Ücreti6.541,29 % 0,00190378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri238.462,83 % 0,06940227Fon Yönetim Ücreti890.599,17 % 0,25920016Hisse Senedi Komisyonu71,94 % 0,00002094Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu229,02 % 0,00006665Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu961.363,69 % 0,27979548Vergiler ve Diğer Harcamalar20.407,38 % 0,00593937Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler280.150,1 % 0,08153494TOPLAM GİDERLER2.401.889,82 % 0,6990465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ343.595.141,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969274BIST