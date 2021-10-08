***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,07 % 0,00537172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri129,41 % 0,0001781Bağımsız Denetim Ücreti6.374,08 % 0,00877252Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.481,64 % 0,08874484Fon Yönetim Ücreti537.535,97 % 0,73980038Hisse Senedi Komisyonu96,53 % 0,00013285Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu303,14 % 0,00041721Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.406,4 % 0,0019356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.220,48 % 0,00167972Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.939,68 % 0,01918491TOPLAM GİDERLER629.390,4 % 0,86621786DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.659.596,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969276BIST