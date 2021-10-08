***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,0043795Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,4 % 0,00014742Bağımsız Denetim Ücreti3.951,18 % 0,00443288Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.809,72 % 0,08505195Fon Yönetim Ücreti494.557,14 % 0,55485036Hisse Senedi Komisyonu3.568,53 % 0,00400358Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu347,29 % 0,00038963Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57,24 % 0,00006422Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.774,34 % 0,01096596Vergiler ve Diğer Harcamalar1.285,76 % 0,00144251Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.831,13 % 0,02000499TOPLAM GİDERLER611.217,33 % 0,68573301DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.133.427,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969278BIST