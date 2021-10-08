***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,0014537Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri135,01 % 0,00005028Bağımsız Denetim Ücreti7.323,25 % 0,00272717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri193.950,21 % 0,07222678Fon Yönetim Ücreti464.223,42 % 0,17287614Hisse Senedi Komisyonu24,63 % 0,00000917Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.312,27 % 0,00048869Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu405,72 % 0,00015109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu146.277,32 % 0,05447347Vergiler ve Diğer Harcamalar1.285,29 % 0,00047864Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.244,76 % 0,02094547TOPLAM GİDERLER875.085,48 % 0,32588059DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ268.529.486,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969280BIST