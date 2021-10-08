***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.903,6 % 0,00671346Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri126,83 % 0,00021812Bağımsız Denetim Ücreti6.365,3 % 0,01094713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.591,65 % 0,1007667Fon Yönetim Ücreti172.693,22 % 0,29700009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11,02 % 0,00001895Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu827,98 % 0,00142397Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.213,58 % 0,00208713Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.168,7 % 0,02436752TOPLAM GİDERLER257.901,88 % 0,44354307DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.145.848,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969281BIST