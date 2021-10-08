***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.200,4 % 0,0032106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri232,61 % 0,00023335Bağımsız Denetim Ücreti8.823,81 % 0,00885194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.948,03 % 0,0611423Fon Yönetim Ücreti540.495,6 % 0,54221839Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar915,86 % 0,00091878Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.733,23 % 0,01478019TOPLAM GİDERLER629.349,54 % 0,63135554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.682.270,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969282BIST